Тюрьма для фанатов: пиво и надзирательницы-стюардессы

«Это был ужасно интересный бизнес-тур», — заявил оппозиционный политик и борец с коррупцией Алексей Навальный, покинув московскую тюрьму № 2 в день начала Чемпионата мира.
Тюремные надзирательницы, в большинстве своем женщины, были в новой, красивой форме.
«Надзирательницы — это какая-то помесь женщины-полицейского и стюардессы», — сказал Навальный.
Во время Чемпионата мира по футболу российская полиция только и делает, что очаровывает. Одной из принятых мер был ремонт тюрьмы, рассчитанной специально на футбольных фанатов, в центре Москвы.
Сюда попадают в большинстве своем иностранцы, задержанные за мелкие преступления во время ЧМ.
Так живут футбольные «сидельцы»
В только что отремонтированных камерах — жидкокристаллические экраны, так что иностранные арестанты могут смотреть любой футбольный матч Чемпионата.
Вместо простой дыры в полу у арестантов теперь есть туалет.
Еда была лучше, чем в ресторане. А в качестве официанта выступал курсант Академии полиции, который предложил нам два меню на выбор, — рассказал Навальный в Инстаграме.
В «футбольной тюрьме» российский борец с коррупцией просидел 30 дней после демонстрации «Путин нам не царь», когда было арестовано 1200 человек.
Сколько человек попало в тюрьму во время Чемпионата мира — государственная тайна.
Но вряд ли много.
Пока Чемпионат мира в России проходит очень успешно, серьезных происшествий было очень мало — несмотря на временами буйные празднования на улицах.
Во время ЧМ все в России должно быть на высоте
Российские тюрьмы пользуются дурной славой из-за своих необычайно скверных условий, здесь случаются и убийства, и избиения, и изнасилования.
61-летний Фруде Берг (норвежец, арестованный в Москве 6 декабря 2017 года по подозрению в шпионаже. Содержится в Лефортовском СИЗО, — прим. ред.) 210 дней сидит в полной изоляции 23 часа в сутки в тюрьме ФСБ в нескольких километрах от арены ЧМ «Спартак».
С арестованными во время Чемпионата мира обращаются совершенно иначе.
В застенках они могут наслаждаться вот таким, к примеру, меню из четырех блюд:
• Картофельный салат или капустная запеканка на закуску.
• Суп — например, грузинское харчо или русский борщ.
• Второе блюдо: плов или люля-кебаб.
• На десерт арестанты могут выбирать между тирамису или вишневым пирогом.
«Пить давали воду, клюквенный сок и импортное безалкогольное пиво», — по словам потрясенного оппозиционного политика.
Карманному воришке из Мексики повезло
Первым «футбольным арестантом» в Москве стали Антонио Кардо (Antonio Cardо), охотник за чемоданами из Мехико, и два его товарища.
«Я очень люблю футбол, долго копил деньги. Пришлось лететь через Париж. Деньги кончились», — рассказал Кардос газете Mk.ru.
«И как мне было попасть на матч и купить билеты? Поэтому я украл в аэропорту чемодан. Я не знал, что в нем было».
В чемодане было 80 тысяч долларов, сообщили некоторые российские СМИ.
Через несколько часов Антонио арестовали в гостинце в центре. Полиция вышла на его след благодаря камерам слежения в аэропорту.
Самое серьезное происшествие во время ЧМ?
Чемпионат мира по футболу в России проходит на удивление беспроблемно, несмотря на буйные празднества в Москве и городах, где играются матчи ЧМ. Больше всего шума было после победы Англии над Колумбией во вторник. Две группы английских и колумбийских фанатов оказались в одном и том же переполненном вагоне метро.
Все окончилось дракой. Когда поезд въехал на следующую станцию, 30 человек были задержаны.
Девять бразильцев и сербов также оказались в тюрьме №2 после массовой драки, когда Бразилия одержала победу над Сербией.
По мнению ФИФА, количество стражей порядка в Москве огромно, а меры безопасности «беспрецедентны».
Сенсационная кража драгоценностей на Чемпионате мира
Пока наиболее сенсационным правонарушением во время Чемпионата мира является кража драгоценностей из роскошного отеля с видом на Кремль.
У колумбийского певца и VIP-гостя Малумбы, когда он обедал, украли драгоценности на сумму 50 миллионов рублей.
Три вора, предположительно из Венесуэлы, опустошили апартаменты и первым же самолетом покинули Москву.
Если произойдет что-то действительно серьезное, полиции дан письменный приказ скрывать «негативные новости», заботясь о репутации России как хозяйки ЧМ.
Небольшой подарок в знак благодарности за визит
Когда задержанные болельщики после Чемпионата мира выйдут на свободу из «Центра №2 для совершивших административные правонарушения», они получат небольшой подарок. Это книга о российских законах, домино и нарды с логотипом ЧМ.
Большинство россиян могут рассчитывать на совершенно другие условия.
Во время Чемпионата мира действует один закон для иностранцев и другой — для россиян.
Арестанты из бедных стран, не имеющие посольств, кроме того, обнаружат, что в России существует большая разница между богатыми и бедными.
Чтобы получить дополнительную питьевую воду, еду, одежду и, если нужно, туалетные принадлежности, заключенным должны перевести деньги из дома.
Осужденные за тяжкие преступления могут рассчитывать на весьма длительный срок тюремного заключения.
Aftenposten, Норвегия