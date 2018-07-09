Тюрьма для фанатов: пиво и надзирательницы-стюардессы

Для «футбольных заключенных» в Москве есть совершенно особая тюрьма

«Это был ужасно интересный бизнес-тур», — заявил оппозиционный политик и борец с коррупцией Алексей Навальный, покинув московскую тюрьму № 2 в день начала Чемпионата мира.

Тюремные надзирательницы, в большинстве своем женщины, были в новой, красивой форме.

«Надзирательницы — это какая-то помесь женщины-полицейского и стюардессы», — сказал Навальный.

Во время Чемпионата мира по футболу российская полиция только и делает, что очаровывает. Одной из принятых мер был ремонт тюрьмы, рассчитанной специально на футбольных фанатов, в центре Москвы

Сюда попадают в большинстве своем иностранцы, задержанные за мелкие преступления во время ЧМ.

Так живут футбольные «сидельцы»

В только что отремонтированных камерах — жидкокристаллические экраны, так что иностранные арестанты могут смотреть любой футбольный матч Чемпионата.

Вместо простой дыры в полу у арестантов теперь есть туалет.

Еда была лучше, чем в ресторане. А в качестве официанта выступал курсант Академии полиции, который предложил нам два меню на выбор, — рассказал Навальный в Инстаграме.

В «футбольной тюрьме» российский борец с коррупцией просидел 30 дней после демонстрации «Путин нам не царь», когда было арестовано 1200 человек.

Сколько человек попало в тюрьму во время Чемпионата мира — государственная тайна.

Но вряд ли много.

Пока Чемпионат мира в России проходит очень успешно, серьезных происшествий было очень мало — несмотря на временами буйные празднования на улицах.

Во время ЧМ все в России должно быть на высоте

Российские тюрьмы пользуются дурной славой из-за своих необычайно скверных условий, здесь случаются и убийства, и избиения, и изнасилования.

61-летний Фруде Берг (норвежец, арестованный в Москве 6 декабря 2017 года по подозрению в шпионаже. Содержится в Лефортовском СИЗО , — прим. ред.) 210 дней сидит в полной изоляции 23 часа в сутки в тюрьме ФСБ в нескольких километрах от арены ЧМ «Спартак».

С арестованными во время Чемпионата мира обращаются совершенно иначе.

В застенках они могут наслаждаться вот таким, к примеру, меню из четырех блюд:

• Картофельный салат или капустная запеканка на закуску.

• Суп — например, грузинское харчо или русский борщ.

• Второе блюдо: плов или люля-кебаб.

• На десерт арестанты могут выбирать между тирамису или вишневым пирогом.

«Пить давали воду, клюквенный сок и импортное безалкогольное пиво», — по словам потрясенного оппозиционного политика.

Карманному воришке из Мексики повезло

Первым «футбольным арестантом» в Москве стали Антонио Кардо (Antonio Cardо), охотник за чемоданами из Мехико , и два его товарища.

«Я очень люблю футбол, долго копил деньги. Пришлось лететь через Париж. Деньги кончились», — рассказал Кардос газете Mk.ru.

«И как мне было попасть на матч и купить билеты? Поэтому я украл в аэропорту чемодан. Я не знал, что в нем было».

В чемодане было 80 тысяч долларов, сообщили некоторые российские СМИ.

Через несколько часов Антонио арестовали в гостинце в центре. Полиция вышла на его след благодаря камерам слежения в аэропорту.

Самое серьезное происшествие во время ЧМ?

Чемпионат мира по футболу в России проходит на удивление беспроблемно, несмотря на буйные празднества в Москве и городах, где играются матчи ЧМ. Больше всего шума было после победы Англии над Колумбией во вторник. Две группы английских и колумбийских фанатов оказались в одном и том же переполненном вагоне метро.

Все окончилось дракой. Когда поезд въехал на следующую станцию, 30 человек были задержаны.

Девять бразильцев и сербов также оказались в тюрьме №2 после массовой драки, когда Бразилия одержала победу над Сербией

По мнению ФИФА, количество стражей порядка в Москве огромно, а меры безопасности «беспрецедентны».

Сенсационная кража драгоценностей на Чемпионате мира

Пока наиболее сенсационным правонарушением во время Чемпионата мира является кража драгоценностей из роскошного отеля с видом на Кремль.

У колумбийского певца и VIP-гостя Малумбы, когда он обедал, украли драгоценности на сумму 50 миллионов рублей.

Три вора, предположительно из Венесуэлы , опустошили апартаменты и первым же самолетом покинули Москву.

Если произойдет что-то действительно серьезное, полиции дан письменный приказ скрывать «негативные новости», заботясь о репутации России как хозяйки ЧМ.

Небольшой подарок в знак благодарности за визит

Когда задержанные болельщики после Чемпионата мира выйдут на свободу из «Центра №2 для совершивших административные правонарушения», они получат небольшой подарок. Это книга о российских законах, домино и нарды с логотипом ЧМ.

Большинство россиян могут рассчитывать на совершенно другие условия.

Во время Чемпионата мира действует один закон для иностранцев и другой — для россиян.

Арестанты из бедных стран, не имеющие посольств, кроме того, обнаружат, что в России существует большая разница между богатыми и бедными.

Чтобы получить дополнительную питьевую воду, еду, одежду и, если нужно, туалетные принадлежности, заключенным должны перевести деньги из дома.

Осужденные за тяжкие преступления могут рассчитывать на весьма длительный срок тюремного заключения.