«Бил кулаками по лицу»: подросток избил детей в песочнице в Новосибирске

Новосибирске ищут родителей подростка, который поколотил детей на детской площадке. По словам очевидцев, мальчик 13‐14 лет играл вместе с младшими в песочнице. В какой‐то момент между ними завязался конфликт, закончившийся избиением. Об этом сообщило ИА «НГС Новости».

Драка произошла четвертого июля. Первым, как говорит местная жительница, которая видела происходящее, досталось мальчику 9-10 лет.

«Подросток повалил его на землю, бил кулаками по лицу. Ребенок стал плакать. И его друг десятилетний стал оттаскивать нападающего, потому что тот уже бил лежачего. Жестоко бил. В результате подросток развернулся и коленом ударил в грудь второго ребенка. Это из тайского бокса прием или еще откуда. И потом тоже повалил и бил кулаками именно по лицу. Дети плакали от боли», — рассказала изданию девушка.

Известно, что побоище остановили двое взрослых. Подросток испугался их и сбежал с площадки. Теперь его родителей ищет весь микрорайон. Скандала, как говорят местные, они не хотят: хотят только, чтобы взрослые люди узнали своего маленького агрессора и доходчиво объяснили ему, что нельзя себя так вести.

«Хочется придать огласке эту историю, чтобы родители учили детей адекватному поведению в конфликтных ситуациях», — говорят они.