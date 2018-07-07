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«Бил кулаками по лицу»: подросток избил детей в песочнице
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«Бил кулаками по лицу»: подросток избил детей в песочнице в Новосибирске 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Новосибирске ищут родителей подростка, который поколотил детей на детской площадке. По словам очевидцев, мальчик 13‐14 лет играл вместе с младшими в песочнице. В какой‐то момент между ними завязался конфликт, закончившийся избиением. Об этом сообщило ИА «НГС Новости».
Драка произошла четвертого июля. Первым, как говорит местная жительница, которая видела происходящее, досталось мальчику 9-10 лет.
«Подросток повалил его на землю, бил кулаками по лицу. Ребенок стал плакать. И его друг десятилетний стал оттаскивать нападающего, потому что тот уже бил лежачего. Жестоко бил. В результате подросток развернулся и коленом ударил в грудь второго ребенка. Это из тайского бокса прием или еще откуда. И потом тоже повалил и бил кулаками именно по лицу. Дети плакали от боли», — рассказала изданию девушка.
Известно, что побоище остановили двое взрослых. Подросток испугался их и сбежал с площадки. Теперь его родителей ищет весь микрорайон. Скандала, как говорят местные, они не хотят: хотят только, чтобы взрослые люди узнали своего маленького агрессора и доходчиво объяснили ему, что нельзя себя так вести.
«Хочется придать огласке эту историю, чтобы родители учили детей адекватному поведению в конфликтных ситуациях», — говорят они.
Вожатого детского оздоровительного центра в Железногорске (Красноярский край) подозревают в изнасиловании 11‐летней девочки. Известно, что мужчина не имел педагогического образования, работал на заводе, а в лагерь устроился на летнюю подработку.
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