Ещё
Умер один из создателей Человека-паука
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер один из создателей Человека-паука 

РИА Новости
Фото: © Columbia Pictures (2002)
Соавтор популярных комиксов Marvel и один из создателей персонажа Человек-паук Стивен Джей Дитко скончался в США в возрасте 90 лет, сообщает издание Hollywood Reporter.
По данным издания, Дитко был найден мертвым у себя дома. Причина смерти художника не сообщается.
Американский художник чехословацкого происхождения Стивен Джей Дитко приступил к работе в Marvel Comics в 1955 году. Дитко является одним из создателей таких персонажей, как Человек-паук, Доктор Стрэндж, Железный человек, Халк.
Согласно данным СМИ, Дитко никогда не был женат и не имел детей.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина рискует остаться без воды168
«Украина на этом закончится»151
Украина обвинила Россию из-за Javelin23
Сюрпризы от ФНС. Будут ли облагаться налогом переводы на карту49
Еще одно государство отменяет визовый режим для РФ185
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире Армия
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:48
Турция защитит клиентов «Натали Турс»
Личный счет Компании
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
03:10
Клиенты «Натали Турс»: «Нас игнорируют»
Личный счет Компании
00:22
Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
В мире Украина
00:37
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
Шоу-бизнес
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение