Названа причина катастрофы самолета EgyptAir

Эксперты: катастрофа самолета EgyptAir произошла из-за пожара в кабине пилота

Катастрофа самолета Airbus A320-232 авиакомпании EgyptAir над Средиземным морем в 2016 году скорее всего произошла из-за пожара, возникшего на борту лайнера. Такое мнение высказали в пятницу своем официальном заявлении эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

По их данным, полученным после долгого изучения обломков самолета и содержания черных ящиков, наиболее предпочтительной является версия о том, что пожар возник в кабине пилота. Причем эксперты отмечают, что придерживаются подобной версии событий несмотря на то, что их египетские коллеги заявили о якобы "наличии следов взрывчатых веществ, обнаруженных на останках погибших". В заявлении французской стороны в этой связи подчеркивается, что "расследование в свете данной гипотезы следует продолжать, так как это отвечает интересам обеспечения безопасности на воздушном транспорте".