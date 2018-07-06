Ещё
Названа причина катастрофы самолета EgyptAir
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты: катастрофа самолета EgyptAir произошла из-за пожара в кабине пилота 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: Reuters
Катастрофа самолета Airbus A320-232 авиакомпании EgyptAir над Средиземным морем в 2016 году скорее всего произошла из-за пожара, возникшего на борту лайнера. Такое мнение высказали в пятницу своем официальном заявлении эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).
По их данным, полученным после долгого изучения обломков самолета и содержания черных ящиков, наиболее предпочтительной является версия о том, что пожар возник в кабине пилота. Причем эксперты отмечают, что придерживаются подобной версии событий несмотря на то, что их египетские коллеги заявили о якобы "наличии следов взрывчатых веществ, обнаруженных на останках погибших". В заявлении французской стороны в этой связи подчеркивается, что "расследование в свете данной гипотезы следует продолжать, так как это отвечает интересам обеспечения безопасности на воздушном транспорте".
Катастрофа самолета A320 египетской авиакомпании произошла 19 мая 2016 года над Средиземным морем. Авиалайнер Airbus A320-232 авиакомпании EgyptAir, совершавший рейс MS804 по маршруту Париж — Каир, упал в море примерно в 290 км к северу от города Александрия. В результате погибли все находившиеся на его борту 66 человек — 56 пассажиров и 10 членов экипажа.
ТАСС: последние новости
Житель Адыгеи застрелил троих человек, одного ранил и совершил самоубийство СМИ: в результате крушения норвежского вертолета на севере Финляндии погиб один человек Cреди погибших при крушении прогулочного судна в Миссури нет россиян
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию
В Казахстане убили игрока КВН
Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение