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В Канаде видеоблогеры погибли, упав с водопада
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В Канаде три видеоблогера погибли, упав с водопада 

Газета.Ru 7 июля 2018
В Канаде погибли три известных видеоблогера с YouTube-канала High On Life. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, Райкер Гэмбл, Алексей Лях и Меган Скрейпер погибли упав с вершины водопада Шеннон Фолс.
Как отмечается, видеоблогеры купались на вершине водопада, однако, подскользнулись и упали с высоты 30 метров.
По словам полиции, Скрейпер сорвалась первой, Гэмбл и Лях попытались ее спасти, но в итоге сами упали вниз.
Ранее сообщалось, что в Петербурге найден мертвым известный видеоблогер.
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