Израиль объяснил обстрел в буферной зоне

Израильская армия объяснила обстрел поста в буферной зоне

Израильские войска атаковали позицию на территории Сирии в ответ на выпущенный оттуда минометный снаряд, который упал в демилитаризованной зоне вне границ еврейского государства, сообщила армейская пресс-служба.

Не уточняя, кому принадлежал объект, военные говорят, что не допустят нарушения договоренностей с Сирией от 1974 года, предполагающих демилитаризацию зоны разъединения на Голанских высотах.

"Армия обороны Израиля атаковала сирийский пост, откуда был замечен пуск снаряда, упавшего в буферной зоне к востоку от пограничного забора и рядом с ним", — сказано в сообщении армии.

Военные считают, что снаряд был выпущен в ходе боев между сирийскими правительственными войсками и отрядами оппозиции.