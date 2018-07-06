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Израиль объяснил обстрел в буферной зоне
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Израильская армия объяснила обстрел поста в буферной зоне 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: AFP 2018 / Jalaa Marey
Израильские войска атаковали позицию на территории Сирии в ответ на выпущенный оттуда минометный снаряд, который упал в демилитаризованной зоне вне границ еврейского государства, сообщила армейская пресс-служба.
Не уточняя, кому принадлежал объект, военные говорят, что не допустят нарушения договоренностей с Сирией от 1974 года, предполагающих демилитаризацию зоны разъединения на Голанских высотах.
"Армия обороны Израиля атаковала сирийский пост, откуда был замечен пуск снаряда, упавшего в буферной зоне к востоку от пограничного забора и рядом с ним", — сказано в сообщении армии.
Военные считают, что снаряд был выпущен в ходе боев между сирийскими правительственными войсками и отрядами оппозиции.
"Армия обороны Израиля не вмешивается во внутренние столкновения в Сирии, однако продолжит добиваться исполнения соглашений 1974 года о разъединении сил, которое включает пункт о наличии буферной зоны", — заявила пресс-служба.
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