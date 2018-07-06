МИД разбирается в отравлении в аэропорту Тбилиси

МИД подключился к расследованию применения опасного вещества в аэропорту Тбилиси

«Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии находится в постоянном контакте, во-первых, с послом Швейцарии, который представляет там наши интересы, во— вторых, с непосредственными властями Грузии для того, чтобы прояснить все детали произошедшего в аэропорту Тбилиси 2 июля», — сообщил дипломат, передает ТАСС.

По данным грузинской прокуратуры, россиянин разлил в помещении кассы в аэропорту Тбилиси содержащую опасную для здоровья жидкость, чтобы отомстить знакомой. Какую именно жидкость он разлил, не сообщалось.