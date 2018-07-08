В Солсбери госпитализирован полицейский

Расследующий отравление в Солсбери полицейский госпитализирован

Сотрудник полиции, работающий над делом от отравлении в британском городе Эймсбери, доставлен в больницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Skype News.

По предварительным данным, полицейский отравился нервно-паралитическим веществом. По словам представителя больницы, остальным посетителям учреждения ничего не грозит.

Источники местного издания Swindon Advertiser рассказали, что отделение скорой помощи в суиндонском госпитале закрыто для всех, кроме медиков, а снаружи можно было наблюдать полицейских, а также сотрудников госпиталя в костюмах химзащиты.

Ранее сообщалось, что 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок» в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Они находятся в той же больнице, где проходили лечение бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.