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В Солсбери госпитализирован полицейский
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Расследующий отравление в Солсбери полицейский госпитализирован 

Lenta.ru 21 час назад
Фото: Reuters
Сотрудник полиции, работающий над делом от отравлении в британском городе Эймсбери, доставлен в больницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Skype News.
По предварительным данным, полицейский отравился нервно-паралитическим веществом. По словам представителя больницы, остальным посетителям учреждения ничего не грозит.
Источники местного издания Swindon Advertiser рассказали, что отделение скорой помощи в суиндонском госпитале закрыто для всех, кроме медиков, а снаружи можно было наблюдать полицейских, а также сотрудников госпиталя в костюмах химзащиты.
Ранее сообщалось, что 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок» в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Они находятся в той же больнице, где проходили лечение бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Скрипали были отравлены в Солсбери в начале марта. По данным Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.
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