Литовец захотел расстрелять Зимний дворец из «Авроры»

Литовец захотел расстрелять Зимний дворец из пушек «Авроры»

Сумасшедший мужчина попытался захватить крейсер.

Сошедший с ума литовец попытался захватить крейсер «Аврора». При этом он кричал, что хочет расстрелять из её пушек Зимний дворец и начать в России новую революцию.

Сотрудники ФСБ и полицейские вынуждены были защищать дворец от возможного залпа, сообщает ФАН. Тем временем силовикам удалось скрутить самого литовца.

Врачи приехавшей на место бригады скорой помощи установили, что злоумышленник психически болен. Силовики окружили его плотным кольцом и, скрывая от глаз японских туристов, доставили мужчину к машине скорой. Теперь захватчик находится в психиатрической больнице Северной столицы.