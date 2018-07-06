Светящаяся изнутри лягушка ужаснула американцев

Жители американского города Нэшвилл удивились и даже испугались, обнаружив у себя на участке лягушку, из которой шёл свет. Они сняли видео, где запечатлели периодические вспышки света, идущие из рептилии, и выглядит этот ролик немного устрашающе. Однако объяснение феномену нашлось быстро: очевидно, лягушка проглотила светлячка, из-за чего и начала светиться. Судя по ярким вспышкам, можно предположить, что светлячок всё ещё жив, но, скорее всего, насекомое уже погибло в желудке лягушки, а источником света является фермент, содержащийся в организме светлячка. Также есть версия, что лягушка проглотила не насекомое, а крошечную светодиодную лампочку. В пользу этой версии говорит периодичность вспышек.