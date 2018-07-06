Дайвер погиб при спасении детей

В Таиланде в пещере с запертыми детьми погиб дайвер

Дайвер, отставной боевой пловец таиландских ВМС, погиб во время выполнения задания в пещере Тхам Луанг, в которой готовится операция по выводу на поверхность двенадцати подростков и их футбольного тренера, запертых наводнением в дальней камере пещеры, сообщил в пятницу на пресс-брифинге командир подразделения боевых пловцов.

"Погибший дайвер, отставной военнослужащий, бывший "морской котик", участвовал в операции как доброволец. Он погиб от недостатка воздуха в его акваланге во время выполнения задания по доставке в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом", — сообщил капитан Апхакон Юнгкео, командир "морских котиков", участвующих в спасательной операции в пещере.

Бывший "котик" погиб на обратном пути к выходу из пещеры после выполнения задания, добавил он.

"Несмотря на гибель нашего товарища, мы продолжим прилагать все усилия, чтобы вывести детей на поверхность", — сказал капитан Юнгкео.

Боевые пловцы доставляют в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом для поддержания необходимого процента кислорода в составе воздуха пещеры. Также, кислород используется при наполнении сжатым воздухом баллонов аквалангов.