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Движение на ул. Пятницкая открыто после пожара
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Движение на ул. Пятницкая открыто после пожара в жилом доме 

Агентство «Москва» 6 июля 2018
Фото: ТАСС
Движение на ул. Пятницкая открыто после пожара в жилом доме, сообщает пресс-служба информационного центра транспортного комплекса Москвы в Twitter.
«Ул. Пятницкая. Движение открыто», — говорится в сообщении.
Ранее Агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МЧС России по столице сообщили, что в одной из квартир по указанному адресу произошло возгорание. Пожар происходил на третьем, четвертом этажах и кровле четырехэтажного жилого дома. Площадь пожара составляла 200 кв. м, затем увеличилась до 400 кв. м. Пожарно-спасательными подразделениями с четвертого этажа были спасены два человека. 20 человек самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных. Движение по ул. Пятницка было полностью перекрыто. В 00:45 спасатели локализовали возгорание, в 1:07 — ликвидация открытого горения. В настоящий момент пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало. На месте пожара работала лаборатория ГУ МЧС России по Москве, превышений ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
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