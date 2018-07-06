Движение на ул. Пятницкая открыто после пожара в жилом доме

Движение на ул. Пятницкая открыто после пожара в жилом доме, сообщает пресс-служба информационного центра транспортного комплекса Москвы в Twitter. «Ул. Пятницкая. Движение открыто», — говорится в сообщении. Ранее Агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МЧС России по столице сообщили, что в одной из квартир по указанному адресу произошло возгорание. Пожар происходил на третьем, четвертом этажах и кровле четырехэтажного жилого дома. Площадь пожара составляла 200 кв. м, затем увеличилась до 400 кв. м. Пожарно-спасательными подразделениями с четвертого этажа были спасены два человека. 20 человек самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных. Движение по ул. Пятницка было полностью перекрыто. В 00:45 спасатели локализовали возгорание, в 1:07 — ликвидация открытого горения. В настоящий момент пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало. На месте пожара работала лаборатория ГУ МЧС России по Москве, превышений ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.