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В Мексике взлетел на воздух склад пиротехники
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В Мексике число погибших при взрыве пиротехники возросло до 16 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Alfredo Estrella
Число погибших в четверг в результате взрыва пиротехники в мексиканском муниципалитете Тультепек возросло до 16 человек, сообщает канал Foro TV со ссылкой на генерального секретаря правительства штата Мехико Алехандро Осуну Риверо.
Ранее сообщалось о 12 погибших.
Губернатор штата Альфредо дель Масо подтвердил пока гибель 12 человек. Еще около 10 были ранены. Причины взрыва пока не установлены, на месте работают спасатели и пожарные.
Взрывы пиротехники с летальным исходом нередки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запусканием салютов. В декабре 2016 года в том же Тультепеке от взрыва на ярмарке пиротехники погибли более 40 человек.
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