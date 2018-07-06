Ещё
Кто устраивал взрывы в Мавзолее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кто устраивал взрывы в Мавзолее 

Русская семерка 25 минут назад
Фото: Русская семерка
Тело вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина покоится в мавзолее на Красной площади с 1924 года. С этого времени в помещении усыпальницы не раз происходили акты вандализма и даже имели место теракты. Кто же их совершал и какие цели преследовали преступники?

1934-1962 годы. Противники советского строя

19 марта 1934 года один из посетителей мавзолея пронес в помещение огнестрельное оружие, из которого он попытался выстрелить в тело Ленина. Однако бдительная охрана вовремя вычислила его, обратив внимание на его подозрительное поведение. Поняв, что он разоблачен, мститель покончил жизнь самоубийством. При обыске тела в карманах одежды были обнаружены документы на имя Митрофана Михайловича Никитина, работника подмосковного совхоза «Прогресс». Выяснилось, что Никитин был ярым контрреволюционером и ненавидел Ленина. В предсмертной записке колхозник заявил, что страна «катится в бездну» и что он «с радостью умирает за народ».
После кончины Сталина в 1953 году его вождя также поместили в мавзолей. В ноябре 1957 года москвич по фамилии Романов попытался облить саркофаги Ленина и Сталина чернилами. Однако сделать это ему не удалось.
В марте 1959 года неизвестный мужчина пришел в мавзолей с молотком и разбил стекло гробницы Ленина. Само тело усопшего осталось нетронутым. Ни имени, ни фамилии, ни каких-либо других данных о личности вандала не сохранилось.
В июле 1960 года уроженец Киргизии некто Минибаев пнул саркофаг Ленина так, что осколки стекла повредили забальзамированное тело. После этого мавзолей закрыли на целый месяц для восстановительных работ. Минибаева арестовали. Тот признался, что план по уничтожению стеклянного гроба у него созрел еще 11 лет назад.
В апреле 1962 года пенсионер из Подмосковья по фамилии Лютиков пытался разбить стекло усыпальницы при помощи обыкновенного камня. Но саркофаг устоял. Позже следователи выяснили, что Лютиков регулярно отправлял письма антисоветского содержания в различные СМИ и посольства.

1967 год. Психически больной

Один из самых первых взрывов в мавзолее произошел осенью 1967 года. В тот год литовец по фамилии Крысанов (по другим данным, Крысенков) прибыл в Москву из Вильнюса (по другим данным, из Каунаса). Сегодня СМИ окрестили бы преступника террористом-смертником, потому как Крысанов, опоясавшись самодельной взрывчаткой, подорвал себя прямо у входа в мавзолей. Однако от действий злоумышленника пострадали и другие люди, которые в тот момент находились на площади. Самые тяжелые ранения получила туристка из Италии, которой оторвало ноги. Предположительно, главной целью Крысанова было уничтожение усыпальницы вместе с телом Ленина. Литовца сочли душевнобольным.

1973 год. Личность не установлена

1 сентября 1973 года в мавзолее прогремел новый взрыв. Какой-то мужчина, встав как можно ближе к саркофагу, привел в действие мощное смертоносное устройство, спрятанное у него под плащом. В тот момент в зале присутствовало довольно много посетителей, среди которых были и дети. Двое гостей столицы, прибывших в Москву из Астрахани, погибли на месте. Другие зрители, школьники и сотрудники охраны получили ранения разной степени тяжести. Один человек скончался в больнице. Саркофаг, который, по-видимому, и являлся главным объектом атаки, не пострадал, так как в 1960-х годах после многочисленных покушений на мертвого вождя он был покрыт сверхпрочным стеклянным панцирем. От самого преступника осталась только одна рука и фрагмент головы. Установить личность террориста не удалось.
Русская семерка: последние новости
За что повесили Сёко Асахару, и зачем он ездил в Россию Чем опасны однокомнатные квартиры В чём мы заблуждаемся когда говорим на русском языке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии65
Трамп устроил разнос Германии из-за российского газа261
Российские истребители подняли на перехват14
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей27
Зачем Россия разрабатывает «Гром»89
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:48
Турция защитит клиентов «Натали Турс»
Личный счет Компании
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
03:10
Клиенты «Натали Турс»: «Нас игнорируют»
Личный счет Компании
00:22
Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
В мире Украина
00:37
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
Шоу-бизнес
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение