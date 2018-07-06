Кто устраивал взрывы в Мавзолее

Тело вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина покоится в мавзолее на Красной площади с 1924 года. С этого времени в помещении усыпальницы не раз происходили акты вандализма и даже имели место теракты. Кто же их совершал и какие цели преследовали преступники?

1934-1962 годы. Противники советского строя

19 марта 1934 года один из посетителей мавзолея пронес в помещение огнестрельное оружие, из которого он попытался выстрелить в тело Ленина. Однако бдительная охрана вовремя вычислила его, обратив внимание на его подозрительное поведение. Поняв, что он разоблачен, мститель покончил жизнь самоубийством. При обыске тела в карманах одежды были обнаружены документы на имя Митрофана Михайловича Никитина, работника подмосковного совхоза «Прогресс». Выяснилось, что Никитин был ярым контрреволюционером и ненавидел Ленина. В предсмертной записке колхозник заявил, что страна «катится в бездну» и что он «с радостью умирает за народ».

После кончины Сталина в 1953 году его вождя также поместили в мавзолей. В ноябре 1957 года москвич по фамилии Романов попытался облить саркофаги Ленина и Сталина чернилами. Однако сделать это ему не удалось.

В марте 1959 года неизвестный мужчина пришел в мавзолей с молотком и разбил стекло гробницы Ленина. Само тело усопшего осталось нетронутым. Ни имени, ни фамилии, ни каких-либо других данных о личности вандала не сохранилось.

В июле 1960 года уроженец Киргизии некто Минибаев пнул саркофаг Ленина так, что осколки стекла повредили забальзамированное тело. После этого мавзолей закрыли на целый месяц для восстановительных работ. Минибаева арестовали. Тот признался, что план по уничтожению стеклянного гроба у него созрел еще 11 лет назад.

В апреле 1962 года пенсионер из Подмосковья по фамилии Лютиков пытался разбить стекло усыпальницы при помощи обыкновенного камня. Но саркофаг устоял. Позже следователи выяснили, что Лютиков регулярно отправлял письма антисоветского содержания в различные СМИ и посольства.

1967 год. Психически больной

Один из самых первых взрывов в мавзолее произошел осенью 1967 года. В тот год литовец по фамилии Крысанов (по другим данным, Крысенков) прибыл в Москву из Вильнюса (по другим данным, из Каунаса ). Сегодня СМИ окрестили бы преступника террористом-смертником, потому как Крысанов, опоясавшись самодельной взрывчаткой, подорвал себя прямо у входа в мавзолей. Однако от действий злоумышленника пострадали и другие люди, которые в тот момент находились на площади. Самые тяжелые ранения получила туристка из Италии , которой оторвало ноги. Предположительно, главной целью Крысанова было уничтожение усыпальницы вместе с телом Ленина. Литовца сочли душевнобольным.

1973 год. Личность не установлена