Разработчик «Новичка» рассказал об отравляющем веществе в Эймсбери

Доктор химических наук, главный научный сотрудник ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, профессор Академии Медико-технических наук Леонид Ринк , уверен, что два человека в Эймсбери были отравлены не «Новичком». В разговоре со «Звездой» он назвал вещество, которое может таким образом влиять на организм. По словам эксперта, в США Великобритании сейчас набирает популярность новый наркотик — фентанил и именно он мог быть тем веществом, которым отравили и Скрипалей и двоих подданных Великобритании в Эймсбери.

«Я думаю, что это больше похоже на отравление фентанилами. Кстати, массовое отравление в Солсбери, когда в числе пострадавших оказались Юлия и Сергей Скрипали тоже могло произойти вследствие воздействия именно этого вещества», — рассказал Леонид Ринк.

По словам специалиста, сейчас в США и Британии повальная эпидемия наркомании фентанилом.

«Сейчас люди в этих странах десятками мрут от передозировки этим веществом. Симптоматика, которую. мы могли видеть в случаях со Скрипалями и в Эймсбери не похожа на отравление фосфорными веществами», — уверен химик.

Он рассказал, что можно было бы делать более конкретные выводы, если бы была информация о том, как выглядят зрачки пострадавших. Не обошел стороной доктор химических наук и политическую сторону этого вопроса. Леонид Ринк акцентировал внимание на том, что на Западе сейчас изо всех сил пытаются очернить Россию

«Я полагаю, что на фоне того, что ОЗХО дали право назначить виновного в химических инцидентах, теперь Запад делает все, чтобы найти тот случай, когда можно обвинить Россию», — уверен эксперт.

Он напомнил, что сразу после инцидента в Солсбери в прессе появилась публикация под заголовком «Массовое отравление фентанилами». Однако, на следующий день ее убрали.

В среду утром два человека были обнаружены в Эймсбери без сознания. Сначала полиция предполагала, что причиной такого состояния могло стать отравление наркотиками, однако позже, глава контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда Нил Базу заявил, что два человека пострадали от действия отравляющего вещества нервно-паралитического действия «Новичок». Представители стражей порядка не склонны связывать новый эпизод с «делом Скрипалей» и призывают не обвинять Россию в случившимся.