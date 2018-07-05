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Мужчина спас детей от медведя и погиб
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Канадец отбил детей у белого медведя и погиб 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: EPA
Житель канадской деревни Арвиат, территория Нунавут, погиб, защищая детей от белого медведя. Об этом сообщает издание Winnipeg Free Press.
31-летний Аарон Гиббонс (Aaron Gibbons) взял детей на остров Сентри, располагающийся в 10 километрах от деревни. Они встретили хищника, когда собирали яйца полярных крачек, которые считаются деликатесом. Медведь бросился на них, но мужчина преградил ему путь и крикнул детям бежать к лодке.
Младшая дочь Гиббонса по рации связалась с бабушкой и, плача, рассказала о нападении. По сообщению полиции, Гиббонс погиб на месте, его дети не пострадали, а медведя застрелил другой мужчина, оказавшийся недалеко от места происшествия.
«Аарон определенно умер, как герой», — заявил CBC News двоюродный брат погибшего.
Местные жители жалуются, что белые медведи стали чаще приближаться к деревне. Глава охотничьей ассоциации Арвиата Горди Кидлапик (Gordy Kidlapik) винит в этом компанию Churchill Wild, которая водит туристов по местам обитания этих зверей.
«Я видел фотографии, на которых туристы трогают медведей через ограду», — говорит он. По его словам, в результате хищники перестают бояться людей, а потом мигрируют к Арвиату.
Деревня Арвиат расположена на северо-западном берегу Гудзонова залива. До населенного пункта, где проживает более 2500 человек, можно добраться только по воздуху. Большинство построек в деревне представляют собой металлические вагончики-бытовки.
В мае сообщалось, что нашествие моржей вызвало озабоченность у жителей американского поселка Порт-Хейден, штат Аляска. В окрестностях населенного пункта собрались сотни ластоногих. По словам местных жителей, прежде там видели не больше одной-двух особей.
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