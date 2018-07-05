Ещё
Пойманного в Шереметьево чиновника из Коми арестовали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Москве арестовал бывшего вице-спикера Госсовета Коми по делу о мошенничестве 

ТАСС 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы арестовал бывшего вице-спикера Госсовета Коми и заместителя руководителя исполкома "Единой России" Игоря Леонова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Информация об этом содержится на официальном сайте суда.
Решение о заключении Леонова под стражу приняли 4 июля, ему вменяется часть 4 статьи 159 ("Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере") УК РФ. Леонов в разные периоды занимал должности глав города Ухты, Сосногорского района Коми, вице-спикера республики и заместителя руководителя исполкома "Единой России".
СМИ ранее сообщали, что Леонова в апреле задержали в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылететь за границу. Задержание производилось в рамках дела, возбужденного по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".
В Замоскворецком суде Москвы в настоящее время слушается дело в отношении бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. В ноябре 2017 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении Гайзера, его бывшего заместителя Алексея Чернова, экс-председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, бывшего члена Совета Федерации Владимира Торлопова и еще десяти человек. Они обвиняются в создании преступного сообщества, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 210, ст. 290, ст. 159, ст. 174.1 УК РФ).
Республике Коми, по оценкам следствия, обвиняемые причинили ущерб на сумму 4,5 млрд рублей. Следствие приняло меры к обеспечению возмещения ущерба потерпевшей стороны и аресту имущества на указанную сумму.
ТАСС: последние новости
Минкультуры просит президиум Мосгорсуда не ужесточать приговор Пирумову Двое находятся без сознания из-за неизвестного вещества близ Солсбери Васильев сообщил об обысках в кабинете уволенного первого вице-премьера Дагестана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей33
Путин сделал Кириенко Героем России508
Кремль отказался комментировать новое звание Кириенко146
Известный музыкант попал в реанимацию6
Грудинин бросил жену299
Видео
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
00:10
Беспилотник атаковал АЭС во Франции
Происшествия
00:08
Китаянка хотела украсть мед, но пчелы отомстили
Происшествия
13:21
Путин сделал Кириенко Героем России
Политика Общество
01:12
Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей
Общество
03:12
С России сняли вину за новое отравление «Новичком»
В мире
06:02
Акинфеев пополнил Московский зоопарк
Новости Москвы
00:59
Грудинин бросил жену
Общество Другое
16:32
Бомба под доходы россиян: что разгонит цены
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение