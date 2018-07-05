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Загадочным отравлением в Эймсбери займется Скотланд-Ярд
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Отравление в Эймсбери будет расследовать Скотланд-Ярд 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда будет руководить расследованием отравления в британском городе Эймсбери. Об этом говорится в заявлении полиции графства Уилтшир.
Вечером 4 июля стало известно, что двое граждан Британии из Эймсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" — тем же, от которого пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.
"Сегодня контртеррористическое подразделение подтвердило, что два человека в Эймсбери пострадали от нервно-паралитического вещества "Новичок". Таким образом, именно они будут вести расследование ситуации в Эймсбери", — говорится в заявлении.
Ранее в лондонской полиции заявили, что не увидели мотива для отравления двух британцев.
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