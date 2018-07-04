«Мощный удар по делу Скрипалей»

В «деле Скрипалей» появляется неожиданный поворот. 30 июня в британском Эймсбери были обнаружены мужчина и женщина — они находились без сознания. Городок находится в примерно в 10 километрах от Солсбери, где в начале марта нервно-паралитическим веществом были, как предполагается, отравлены Сергей и Юлия Скрипаль . В правоохранительных органах отмечают, что найденные 30 июня люди подверглись воздействию химического вещества. Британские правоохранители не видят связи между этим происшествием и «делом Скрипалей», однако в России полагают, что по британской версии нанесен мощный удар.

В городе Эймсбери графства Уилтшир в Великобритании произошел крупный инцидент: 30 июня здесь обнаружили мужчину и женщину 40 лет, находившихся в своем доме без сознания. Сообщается, что пострадавшие подверглись воздействию неизвестного химического вещества. Городок находится в 10 км к северу от британского Солсбери.

Сейчас места, которые посещали пострадавшие до того, как их обнаружили, оцеплены — как в Эймсбери, так и в Солсбери. Полицейское управление предупредило местных жителей о возможности повышенного присутствия сотрудников правоохранительных органов на улицах. Уголовное дело по факту произошедшего пока не возбуждено, но в данный момент проводится расследование.

Состояние пострадавших врачи сейчас оценивают как критическое. Эксперты исследуют обнаруженные в крови у пострадавших вещества.

Изначально полиция рассматривала версию отравления наркотиками, сообщает издание Daily Express. Правоохранительные органы рассматривают версию приема пострадавшими кокаина или героина. «Мы остаемся открыты к изучению всех возможных причин инцидента», — отметили в полиции.

Название города Солсбери уже знакомо россиянам в связи с отравлением экс-полковника ГРУ и агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал произошедшее 30 июня «мощным ударом по „делу Скрипалей“. „Солсбери выглядит как проклятое место: еще двое отравились неизвестным веществом. Повторно о „руке Москвы “ говорить просто смешно. Новое отравление наносит еще один мощный удар по так называемому делу Скрипалей. Что-то не так в самом британском королевстве“, — написал Пушков в своем твиттере.

О том, что данный инцидент доказывает отсутствие „российского следа“ в деле Скрипалей, заявил и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин . Он считает, что произошедшее стало следствием внутренних недоработок британской стороны, ответственность за которые, как считает Швыткин, пытаются переложить на внешние силы. „Эти внутренние недоработки, если хотите, утечки соответствующих веществ как раз происходят в Великобритании. И попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую, на внешнюю сторону, она провалилась“, — заявил Швыткин.

К тому же, депутат отметил, что Великобритания должна усилить безопасность своих граждан, поскольку повторение инцидента с отравлением — „это их полная вина и полная безответственность“.

Реакция британский властей на это происшествие также последовала. Как сообщили Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, глава британского правительства внимательно следит за ходом следствия и подходит к происшествию в районе Солсбери „со всей серьезностью“.

Напомним, экс-полковник ГРУ и агент британской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери в начале марта текущего года. После воздействия яда они долгое время пребывали без сознания.

В сознание пострадавшие пришли только спустя два месяца. Британское правительство возложило вину за отравление Скрипалей на российские власти и спецслужбы, вследствие чего ряд западных стран выслал более сотни российских дипломатов.

Великобритания по-прежнему отказывается от сотрудничества с Россией. Еще 23 июня посол Российской Федерации в Лондоне Александр Яковенко сообщил, что ответы на вопросы российской стороны по делу Скрипалей так и не получены. К тому же к Юлии Скрипаль до сих пор не допускают российских консулов.

Впрочем, доказать причастность России к отравлению в Солсбери британской стороне так и не удалось. В начале мая посольство РФ в Великобритании опубликовало соответствующее официальное заявление. Там также отмечалось, что власти Великобритании привлекли для расследования „сотни полицейских“, которые потратили на изучение улик очень много времени. В российском посольстве считают, что британским полицейским не удалось поддержать официальную политическую версию своей страны.

Расследование „дела Скрипалей“ стоило Лондону больших как физических, так и материальных затрат. По официальным данным, за четыре месяца следствия власти Британии потратили £7,5 млн ($10 млн). По словам главного комиссара региональной полиции Ангуса Макферсона, „национальная операция должна оплачиваться на национальном уровне“. Он также упомянул, что стоимость расследования может увеличиться. К тому же Макферсон сообщил, что в операции участвовали одновременно до 140 сотрудников полиции. Он также поблагодарил жителей Солсбери за проявленные во время расследования терпение и понимание.

По мнению российской стороны, британские власти ожидали от сотрудников правоохранительных органов не скрупулезного и объективного расследования „дела Скрипалей“, а, скорее, подтверждения версии Терезы Мэй о причастности к инциденту России — свою уверенность в этом она выразила вскоре после случившегося. „Огромная работа полицейских, судя по всему, оказалась бессмысленной. Ведь от них ожидали не установления истины, а лишь следования в русле искусственного сценария, написанного правительством консерваторов в первые же дни после происшествия“, — посчитали в посольстве России в Лондоне.

Накануне, 3 июля, издание The Sun со ссылкой на источники сообщило, что в Скотленд-Ярде считают причастными к отравлению Скрипалей двоих человек, имена которых, однако, не называются. Правоохранители также добавили, что эти персоны давно покинули Великобританию и в данный момент находятся под защитой Кремля.

»Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает эту задачу намного более сложной», — сообщили источники издания. Официально Скотленд-Ярд эту информацию не комментирует.

Ответ российской стороны на данное заявление издания последовал незамедлительно. Пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании заявил, что Россия заинтересована в установлении правды в этом деле ничуть не меньше Великобритании, однако комментировать эту публикацию довольно сложно, потому что предоставленная изданием информация основана на неофициальных и неизвестных источниках и к тому же сопровождается большим количеством оговорок.

Официальные источники в Лондоне по-прежнему игнорируют все обращения российской стороны с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, которая появляется в прессе. Без ответа остаются и предложения по взаимодействию с целью наиболее точного определения истинных причин происшествия.

«Складывается впечатление, что в отсутствие веских доказательств здесь всеми правдами и неправдами пытаются хоть как-то увязать инцидент в Солсбери с Россией. Тиражируются намеки и «правдоподобные объяснения», призванные создать у британской и международной общественности ощущение причастности России к преступлению в Солсбери», — полагает пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

В сообщении на сайте посольства также напомнили, что какими бы ни были мотивы официального Лондона, ему необходимо придерживаться международного права и выполнять вытекающие из него обязательства, как те, например, которые предусмотренные Консульскими конвенциями и соглашениями о взаимной правовой помощи.