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Британцы озвучили просьбу по делу Скрипалей
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В Британии призвали не связывать ЧП в Эймсбери с «делом Скрипалей» 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: © AP Photo / PA/Rod Minchin
Полиция Британии просит воздержаться от спекуляций по поводу связи недавнего ЧП в Эймсбери с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, заявил заместитель главы лондонской полиции по вопросам борьбы с терроризмом Нейл Басу.
Утром 4 июля полиция сообщила о "серьезном инциденте" в соседнем с Солсбери городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии.
"Я считаю, что будет достаточно спекуляций относительно связи этого инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в марте этого года. Я бы добавил, что полномасштабное расследование попытки убийства Сергея и Юлии Скрипаль продолжается, следователи пытаются оценить все имеющиеся свидетельства и установить возможных причастных к этому лиц", — сказал Басу.
По его словам, следствие в приоритетном порядке пытается установить, каким образом пострадавшие подверглись воздействию отравляющего вещества. Он подчеркнул, что пострадавшие в Эймсбери не посещали места в Солсбери, где были Скрипали.
"Около 100 детективов из числа контртеррористических подразделений участвуют в расследовании (инцидента в Эймсбери), и это помимо коллег из полиции Уилтшира", — добавил Басу.
По его словам, расследование ЧП в Эймсбери продолжается, в нем участвуют представители 12 структур. "Мы рассматриваем все возможные обстоятельства этого инцидента и продолжим совместную работу со всеми структурами", — добавил представитель полиции.
Согласно первоначальному заявлению полиции, при инциденте пострадали местные жители, граждане Великобритании: 44-летняя женщина и 45-летний мужчина. В настоящее время они находятся в больнице Солсбери в критическом состоянии. Вначале предполагалось, что пострадавшие отравились в результате употребления наркотиков. В настоящее время эксперты проводят дополнительные исследования и выясняют причины отравления. Полиция пока не может точно сказать, было ли произошедшее преступлением.
Сообщения о том, что в одном из домов были обнаружены без сознания мужчина и женщина, поступили в полицию в минувшую субботу вечером. В настоящее время к расследованию подключились специалисты по борьбе с терроризмом.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где 4 марта были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Расследованием инцидента с отравлением Скрипалей руководит контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда.
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