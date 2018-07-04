В Грузии задержали россиянина

В аэропорту Тбилиси задержали россиянина, подозреваемого в применении опасного вещества

Служба госбезопасности Грузии задержала гражданина России , подозреваемого в том, что он якобы разлил жидкость, содержащую опасное вещество, в аэропорту Тбилиси

Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудники департамента контрразведки Службы государственной безопасности Грузии в результате оперативно-разыскных действий, задержали гражданина Российской Федерации Дмитрия Б. ", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, следствие установило, что задержанный 2 июля "разлил жидкость, содержащую опасное для здоровья вещество в помещении кассы одной из авиакомпаний в зоне вылета международного аэропорта Тбилиси".

В аэропорту корреспоненту ТАСС сообщили, что два дня назад "из-за разлива непонятной жидкости на территории аэропорта отравились несколько сотрудников". Сейчас их состояние нормальное и они продолжают работать в обычном режиме.

Никаких других подробностей об инциденте и о том, что за вещество могло находиться у россиянина, а также о том, были ли его действия преднамеренными, в данный момент нет.