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В Грузии задержали россиянина
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В аэропорту Тбилиси задержали россиянина, подозреваемого в применении опасного вещества 

ТАСС 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Служба госбезопасности Грузии задержала гражданина России, подозреваемого в том, что он якобы разлил жидкость, содержащую опасное вещество, в аэропорту Тбилиси.
Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.
"Сотрудники департамента контрразведки Службы государственной безопасности Грузии в результате оперативно-разыскных действий, задержали гражданина Российской Федерации Дмитрия Б. ", — говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, следствие установило, что задержанный 2 июля "разлил жидкость, содержащую опасное для здоровья вещество в помещении кассы одной из авиакомпаний в зоне вылета международного аэропорта Тбилиси".
В аэропорту корреспоненту ТАСС сообщили, что два дня назад "из-за разлива непонятной жидкости на территории аэропорта отравились несколько сотрудников". Сейчас их состояние нормальное и они продолжают работать в обычном режиме.
Никаких других подробностей об инциденте и о том, что за вещество могло находиться у россиянина, а также о том, были ли его действия преднамеренными, в данный момент нет.
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