Ещё
Женщина с ножом атаковала пассажиров автобуса в Канаде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Канаде женщина с ножом атаковала пассажиров автобуса 

Газета.Ru 5 июля 2018
Фото: Reuters
В канадском городе Торонто женщина, вооруженная ножом, по неизвестной причине атаковала пассажиров автобуса. Об этом сообщается на сайте полиции Торонто.
По данным правоохранительных органов, четыре человека, пострадавших при инциденте, были доставлены в больницу с ранениями. Среди них три женщины в возрасте 18, 19 и 28 лет, а также 49-летний мужчина. Отмечается, что полученные травмы представляют угрозу для их жизни.
Также в полиции рассказали, что 20-летнюю Джейд Нельсон, подозреваемую в нападении на пассажиров автобуса, задержали на месте преступления. Ее поместили под арест до начала слушаний о возможности освобождения под залог.
Уточняется, что в настоящее время ведется расследование инцидента. Причина, по которой 20-летняя девушка напала с ножом на пассажиров автобуса в Торонто, пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что в американском городе Бойсе в результате нападения с ножом на мигрантов в жилом комплексе пострадали 9 человек, в том числе дети.
Газета.Ru: последние новости
Летевшего в Екатеринбург пассажира привлекли к ответственности за нецензурную брань В Забайкалье около двух тысяч человек эвакуируют из-за паводка СК начал проверку по факту отравления 20 детей в лагере в Удмуртии
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу118
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа72
Россия может остаться без военного транспортника57
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение