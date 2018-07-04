Пьяные матери устроили разборки на детской площадке

Пьяные матери устроили драку на детской площадке

В Сети появилось видео драки нескольких женщин, произошедшей на детской площадке в Уфе . Ролик опубликовало издание

ProUfu RU.

По данным издания, участницы конфликта — молодые матери. Ролик демонстрирует, как они нецензурно оскорбляют друг друга, а затем переходят к физическому насилию «на глазах у собственных детей».

Одна из женщин пообещала «сломать» другую. На видео слышно, как собравшиеся вокруг них дети плачут и кричат.

Матери не реагировали на замечания других посетителей площадки. В итоге разнять их смогли только сотрудники Росгвардии.

По данным Life, потасовка началась из-за просьбы одной из женщин не курить при детях.

По информации ProUfu RU, участницы конфликта находились в нетрезвом состоянии. Им грозит административная ответственность.