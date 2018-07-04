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Украинец несколько лет прожил в квартире с мумией жены
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Украинец несколько лет прожил в квартире с мумией жены 

dom.lenta.ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
В квартире одного из жилых домов украинского города Чугуева под горами мусора нашли труп хозяина жилья и мумию женщины. Об этом пишет «Вечерний Харьков».
Скончавшийся мужчина пролежал в помещении около трех недель, а женское тело — предположительно, это супруга собственника — несколько лет. Живой женщину в последний раз видели в 2010-м.
Полицейские решили вскрыть квартиру №32 в пятиэтажном доме на улице Харьковской после того, как соседи пожаловались на исходящий из нее неприятный запах. В помещении проживал одинокий мужчина. «Мы его практически не видели, так как он прятался от людей и приходил в квартиру ночью с полными сумками мусора, — сообщила изданию одна из жительниц дома. — На все обращения в санстанцию нам отвечали, что без разрешения хозяина или полиции они не могут войти в квартиру».
Прибывшие на место правоохранители обнаружили в жилище горы мусора и труп хозяина квартиры. Мумию женщины в полиэтиленовом пакете нескольким днями позже нашли соседи в процессе уборки помещения. «Муж вилами поддел какой-то пакет — из него врассыпную бросились мыши и вывалился череп с волосами! Мы перестали копать и вызвали полицию», — рассказала одна из свидетельниц.
Соседи предполагают, что череп принадлежит супруге владельца жилья, пропавшей около восьми лет назад.
Зимой 2018-го сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома в городе Николаеве женщину, которая 30 лет прожила с мумией матери.
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