Ещё
Пенсионер не дождался очереди на рентген и умер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В больнице в Смоленской области пенсионер умер в ожидании рентгена 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: depositphotos.com
Следствие выясняет причину смерти в поликлинике в Смоленской области 77-летнего мужчины, который ожидал процедуру рентгена, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным следствия, пожилой мужчина находился на стационарном лечении в Гагаринской центральной районной больнице.
"Третьего июля 2018 года медицинскими работниками больницы мужчина был доставлен в поликлинику города Гагарин для проведения рентгеновского исследования. Во время ожидания процедуры мужчине стало плохо и он скончался", — говорится в сообщении.
По факту случившегося СК начал доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза для выявления причины смерти мужчины. По результатам экспертизы будет дана правовая оценка действиям медицинских работников.
Последние новости
Трамп сдаст все: два взгляда на встречу в Хельсинки Внешняя политика на коленке: вновь потерять Индию — это надо уметь Катастрофа над заливом: зачем США сбили иранский пассажирский лайнер
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван срок запуска второго мегамоста в РФ348
Новое отравление в Солсбери: двое в критическом состоянии258
Кризис 1998 года может повториться65
Состояние избитой Кравец резко ухудшилось23
Россию обвинили в краже названия страны208
Видео
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:33
Смартфон «заткнул» британского министра обороны
В мире Европа
01:52
Коллапс на рынке: еще один туроператор остановил работу
Компании Личный счет
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
04:43
Сына Тины Тернер нашли мертвым
Шоу-бизнес Другое
02:22
«Где спит Ленин?»: о чем спрашивают болельщики
Новости Москвы
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:34
Назван срок запуска второго мегамоста в РФ
Экономика Другое
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение