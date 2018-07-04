В Солсбери отравились два человека

Мужчина и женщина отравились неизвестным веществом рядом с Солсбери

В соседнем с Солсбери городе Эймсбери два человека подверглись воздействию «неизвестного вещества», они госпитализированы, сообщает полиция английского графства Уилтшир.

Полиция объявила о «серьезном инциденте», пострадавшие находятся в критическом состоянии. Предположительно, они оказались под воздействием неизвестного вещества, передает РИА «Новости»

Мужчина и женщина 40 лет обнаружены без сознания в одном из домов. Сперва посчитали, что они употребили «героин или нечистый курительный кокаин», но «сейчас проводятся дальнейшие анализы с целью установить вещество», из-за которого состояние пострадавших ухудшилось, сообщает полиция.

Пострадавшие доставлены в больницу Солсбери.

Места в Солсбери и Эймсбери, которые могли посещать пострадавшие, оцеплены в целях безопасности.

Минздрав Англии заявил, что «значительной» угрозы здоровью местных жителей нет.

Напомним, сообщалось, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта.

В марте в Эймсбери был оцеплен объект рядом с бизнес-парком Solstice Park.