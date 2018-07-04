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В Солсбери отравились два человека
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Мужчина и женщина отравились неизвестным веществом рядом с Солсбери 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В соседнем с Солсбери городе Эймсбери два человека подверглись воздействию «неизвестного вещества», они госпитализированы, сообщает полиция английского графства Уилтшир.
Полиция объявила о «серьезном инциденте», пострадавшие находятся в критическом состоянии. Предположительно, они оказались под воздействием неизвестного вещества, передает РИА «Новости».
Мужчина и женщина 40 лет обнаружены без сознания в одном из домов. Сперва посчитали, что они употребили «героин или нечистый курительный кокаин», но «сейчас проводятся дальнейшие анализы с целью установить вещество», из-за которого состояние пострадавших ухудшилось, сообщает полиция.
Пострадавшие доставлены в больницу Солсбери.
Места в Солсбери и Эймсбери, которые могли посещать пострадавшие, оцеплены в целях безопасности.
Минздрав Англии заявил, что «значительной» угрозы здоровью местных жителей нет.
Напомним, сообщалось, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта.
В марте в Эймсбери был оцеплен объект рядом с бизнес-парком Solstice Park.
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