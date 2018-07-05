В Канаде жара убивает людей

В Канаде от сильной жары погибли 17 человек

Количество погибших из-за сильной жары в Канаде достигло 17, сообщает издание Globe and Mail.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

По данным издания, 12 человек скончались из-за сильной жары в районе города Монреаль , где температура в среду достигла +40 градусов. Ожидается, что жара здесь не спадет до пятницы.

Еще пять человек погибли в регионе Восточные кантоны. Также сильная жара наблюдается в области Южное Онтарио.

Ранее служба оказания экстренной медицинской помощи сообщила, что ежедневно получает более 1,2 тысячи звонков. Власти города принимают срочные меры, в частности, был увеличен период работы бассейнов.

Также, по данным издания, в Монреале и Торонто власти организовали "прохладительные центры", где есть помещения с кондиционерами и прохладительные напитки.