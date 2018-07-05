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В Канаде жара убивает людей
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В Канаде от сильной жары погибли 17 человек 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: © Flickr / Halton Region EMS
Количество погибших из-за сильной жары в Канаде достигло 17, сообщает издание Globe and Mail.
Ранее сообщалось о 15 погибших.
По данным издания, 12 человек скончались из-за сильной жары в районе города Монреаль, где температура в среду достигла +40 градусов. Ожидается, что жара здесь не спадет до пятницы.
Еще пять человек погибли в регионе Восточные кантоны. Также сильная жара наблюдается в области Южное Онтарио.
Ранее служба оказания экстренной медицинской помощи сообщила, что ежедневно получает более 1,2 тысячи звонков. Власти города принимают срочные меры, в частности, был увеличен период работы бассейнов.
Также, по данным издания, в Монреале и Торонто власти организовали "прохладительные центры", где есть помещения с кондиционерами и прохладительные напитки.
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