Молния ударила в пассажирский самолет в Швейцарии

Молния ударила в пассажирский самолет на территории аэропорта Цюриха

В результате происшествия никто не пострадал.

SunExpress (Turkey) Boeing 737-800 (TC-SNZ) was hit by lightning durng taxi for departure at Zurich-Kloten Intl AP (ZRH, LSZH). The aircraft was able to continue the journey and took-off to its destination Antalya (flight #XQ125) without further incident. https://t.co/1lyvROLuYj pic.twitter.com/QGyikYY5Fi— JACDEC (@JacdecNew) 3 июля 2018 г. Во вторник, 3 июля, молния ударила в один из пассажирских самолетов в Швейцарии

Сообщается, что в боинг, находившийся на взлетной полоса аэропорта в Цюрихе , ударила молния. Так, Boeing 737 должен был вылететь в Анталию.

По информации Jacdec, в результате данного инцидента пассажиры, находившиеся на борту лайнера, не пострадали.

После случившегося самолет был отправлен на технический осмотр. Пассажиры смогли вылететь спустя два часа.