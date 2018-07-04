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Молния ударила в пассажирский самолет в Швейцарии
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Молния ударила в пассажирский самолет на территории аэропорта Цюриха 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Twitter
В результате происшествия никто не пострадал.
Во вторник, 3 июля, молния ударила в один из пассажирских самолетов в Швейцарии.
Сообщается, что в боинг, находившийся на взлетной полоса аэропорта в Цюрихе, ударила молния. Так, Boeing 737 должен был вылететь в Анталию.
По информации Jacdec, в результате данного инцидента пассажиры, находившиеся на борту лайнера, не пострадали.
После случившегося самолет был отправлен на технический осмотр. Пассажиры смогли вылететь спустя два часа.
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