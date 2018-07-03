Дело «шпионки» Цуркан началось со «спама»

В уголовном деле экс-члена правления « Интер РАО » Карины Цуркан всплыло некое таинственное послание. В нём содержалась ссылка на документ с небольшим текстом и аудиовложениями.

В тексте короткого письма речь идёт о коррупции и украденных из компании миллиардах.

В аудиозаписи были зафиксированы разговоры двух женщин, а затем мужчины и женщины, одна из которых по голосу напоминала Карину Цуркан.

«Стоимость одного вопроса — 400 миллионов рублей, стоимость второго — 400, ну пожужжать, и стоимость миллионов до 100, два проекта, опустить можно. Стоимость такая вот колеблющаяся…», — приводит «Московский комсомолец» отрывок из аудиозаписи.

Далее следует обсуждения различных технических подробностей, связанных с энергетической отраслью. Как писал недавно News.ru, Карину Цуркан заподозрили в передаче данных о Донбассе властям Румынии . Речь шла о схемах поставок электроэнергии в регион.