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Дело «шпионки» Цуркан началось со «спама»
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Дело «шпионки» Цуркан началось со «спама» 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В уголовном деле экс-члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан всплыло некое таинственное послание. В нём содержалась ссылка на документ с небольшим текстом и аудиовложениями.
В тексте короткого письма речь идёт о коррупции и украденных из компании миллиардах.
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В аудиозаписи были зафиксированы разговоры двух женщин, а затем мужчины и женщины, одна из которых по голосу напоминала Карину Цуркан.
«Стоимость одного вопроса — 400 миллионов рублей, стоимость второго — 400, ну пожужжать, и стоимость миллионов до 100, два проекта, опустить можно. Стоимость такая вот колеблющаяся…», — приводит «Московский комсомолец» отрывок из аудиозаписи.
Далее следует обсуждения различных технических подробностей, связанных с энергетической отраслью. Как писал недавно News.ru, Карину Цуркан заподозрили в передаче данных о Донбассе властям Румынии. Речь шла о схемах поставок электроэнергии в регион.
Карина Цуркан была арестована 19 июня Лефортовским судом Москвы по подозрению в шпионаже. С самого начала разбирательства большая часть подробностей дела держится в секрете.
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