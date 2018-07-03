Назван виновник взрыва в петербургском метро

СК назвал группировку, устроившую взрыв в петербургском метро

По его словам, возбужден ряд уголовных дел в отношении участников подготовки теракта, которые скрываются за рубежом.

"Объявлены в международный розыск организаторы и активные участники международного террористического сообщества, структурно входящего в террористическую организацию "Катиба Таухид валь-Джихад"*", — сказал следователь.