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Назван виновник взрыва в петербургском метро
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СК назвал группировку, устроившую взрыв в петербургском метро 

РИА Новости 57 минут назад
Следственный комитет РФ считает террористическую организацию "Катиба Таухид валь-Джихад"* причастной к организации теракта в метро Санкт-Петербурга, заявил следователь в Мосгорсуде, который рассматривает вопрос о продлении ареста обвиняемых.
По его словам, возбужден ряд уголовных дел в отношении участников подготовки теракта, которые скрываются за рубежом.
>> В метро Петербурга прогремел взрыв
"Объявлены в международный розыск организаторы и активные участники международного террористического сообщества, структурно входящего в террористическую организацию "Катиба Таухид валь-Джихад"*", — сказал следователь.
Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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