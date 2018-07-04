Дети массово отравились на Украине

На Украине произошло массовое отравление детей

Это второе массовое отравление детей за неделю на Украине . Ранее департамент здравоохранения Киевской областной администрации сообщил, что массовое отравление детей также произошло в частном детском лагере Переяслав-Хмельницкого района, 12 детей попали в медицинский изолятор, один ребенок в коме. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления.

"Да, 17 детей. У них есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, пока они изолированы, детей в тяжелом состоянии нет", — приводит агентство слова Горгана. По его словам, отравление произошло в среду.

В пансионате взяли необходимые материалы для анализа. Подготовлены места в инфекционных учреждениях района на случай, если у кого-то из детей ухудшится самочувствие.