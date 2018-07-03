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Москвичи пожаловались на живодеров на иномарке
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Москвичи пожаловались на живодеров на серебристой иномарке 

Мослента 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
В московской полиции начали проверку информации о том, что в районе Метрогородка неизвестные отлавливали бездомных животных. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник издания рассказал, что во вторник, 3 июля, от местных жителей поступило сообщение о том, что несколько молодых людей ходили по району и подзывали бездомных кошек и собак. «По словам заявителей, неизвестные, которые приехали на иномарке серебристого цвета, отлавливали зверей, были слышны визги животных. Возможно, речь идет о живодерах», — рассказал он.
Информация о предполагаемых живодерах появилась в соцсетях 3 июля. В паблике МетроГородок в «ВКонтакте» при появлении подозрительных лиц рекомендовали незамедлительно обращаться в полицию.
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