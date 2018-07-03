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Балерина лишилась ног после отдыха на катере
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Балерина лишилась ног после отдыха на катере 

Дни.ру 23 минуты назад
Фото: youtube.com
Американская балерина тяжело пострадала во время отдыха на Багамах. Катер, на борту которого она находилась, по неизвестной причине взорвался.
На борту судна находились 12 человек. Среди них были десять американцев и два багамца, которые числились членами экипажа.
Неожиданно на катере прогремел взрыв, из-за которого погибла гражданка США. Еще девять человек получили ранения.
Серьезно пострадала 22-летняя артистка балета Стефани Шаффер. Медики диагностировали у нее внутренние травмы и множественные переломы костей, передает Life.ru.
Девушке пришлось ампутировать ноги. Шаффер еще не приходила в сознание — врачи погрузили ее в медикаментозную кому.
Родственники танцовщицы рассказали, что, кроме балета, она увлекалась футболом. На островах Стефани была вместе с матерью, отчимом и сестрой.
Береговая охрана США уже отчиталась. Сотрудники перевезли четырех человек в соседний город, еще шестеро отправились в столицу Багамских островов Нассау. Следователи выясняют причины взрыва.
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