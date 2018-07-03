Бывшего чиновника застрелили на пробежке в Подмосковье

Бывший глава сельского поселения Новопетровское ( Московская область ) Виктор Лукьяненков был убит во время пробежки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, убийца застрелил экс-чиновника между деревнями Шаблыкино и Шапково. По этому маршруту Лукьяненков обычно бегал.

«112» отмечает, что первая пуля попала в шею мужчины, затем преступник сделал контрольный выстрел.

Лукьяненков вышел на пенсию пять лет назад. После этого он занимался строительными магазинами в Подмосковье.

По данным «Истра.РФ», экс-чиновнику было 63 года. Издание отмечает, что он добровольно ушел в отставку с поста главы поселения в апреле 2015 года.