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Баку погрузился во мрак из-за взрыва
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Баку погрузился во мрак из-за взрыва 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Город Баку, население которого составляет более 2 миллионов человек, почти полностью оказался обесточен из-за взрыва на теплостанции «Азербайджан». Причиной, по предварительным данным, стала сильная жара в стране. Об этом во вторник, 3 июля, сообщает местное издание Oxu.
Отмечается, что из-за высокой температуры воздуха в системе охлаждения ТЭЦ возникли неполадки.
Работники ТЭЦ пообещали восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время.
Специалисты выясняют точные обстоятельства случившегося. По другим данным, авария произошла по вине сотрудников компании «Азерэнержи».
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