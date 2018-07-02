Йоркширский терьер покусал ребенка в Москве

Йоркширский терьер покусал семилетнюю девочку на севере Москвы

По словам собеседника агентства, вечером 1 июля в полицию обратилась жительница столицы, которая сообщила, что у подъезда дома на Дмитровском шоссе, д. 27, корп. 3 ее семилетнюю дочь укусил за ногу йоркширский терьер.

«Оперативники выяснили, что собака гуляла на поводке без намордника. Безработная 44-летняя хозяйка животного, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, пояснила, что терьер ранее никого не кусал, был спокоен. Также, со слов гражданки, собака привита», — сказал источник, не уточнив, насколько тяжело пострадал ребенок.

В МВД проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Полицейские опросили маму девочки и хозяйку собаки.