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Умерла Ольга Лозовая
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Умерла Ольга Лозовая 

Рамблер 42 минуты назад
В Санкт-Петербурге скончалась солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, артистка умерла после «продолжительной болезни». Лозовой 22 июня исполнилось 46 лет.
Место и время прощания с актрисой пообещали уточнить позже.
Ольга Лозовая играла в труппе петербургского Театра музкомедии с 1999 года. Как отмечает «Фонтанка», поклонники считали ее «лучше субреткой страны» — исполнительницей ролей веселых и хитроумных горничных, помогающих господам.
Лозовая получила известность благодаря ролям Семеновны («Бабий бунт»), Трындычихи («Свадьба в Малиновке»), Мариэтты («Баядера») и многим другим. В 2005 году она получила звание засуженной артистки России.
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