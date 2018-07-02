Умерла Ольга Лозовая 

В Санкт-Петербурге скончалась солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, артистка умерла после «продолжительной болезни». Лозовой 22 июня исполнилось 46 лет.
Место и время прощания с актрисой пообещали уточнить позже.
Ольга Лозовая играла в труппе петербургского Театра музкомедии с 1999 года. Как отмечает «Фонтанка», поклонники считали ее «лучше субреткой страны» — исполнительницей ролей веселых и хитроумных горничных, помогающих господам.
Лозовая получила известность благодаря ролям Семеновны («Бабий бунт»), Трындычихи («Свадьба в Малиновке»), Мариэтты («Баядера») и многим другим. В 2005 году она получила звание засуженной артистки России.