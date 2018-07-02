Умерла Ольга Лозовая

По данным издания, артистка умерла после «продолжительной болезни». Лозовой 22 июня исполнилось 46 лет.

Место и время прощания с актрисой пообещали уточнить позже.

Ольга Лозовая играла в труппе петербургского Театра музкомедии с 1999 года. Как отмечает «Фонтанка» , поклонники считали ее «лучше субреткой страны» — исполнительницей ролей веселых и хитроумных горничных, помогающих господам.