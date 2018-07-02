Попал в перестрелку: убит Смоук Дог

Попал в перестрелку: в Канаде убит Смоук Дог

В Торонто убит 21-летний канадский рэпер Смоук Дог, известный своим сотрудничеством со знаменитым соотечественником Дрейком. Трагедия произошла во время перестрелки на улицах города, в результате которой были убиты два человека и один ранен.

В Торонто в результате перестрелки убит 21-летний канадский рэпер Смоук Дог. Вооруженный конфликт произошел поздно вечером. Были госпитализированы три человека — двое мужчин в тяжелом состоянии и одна женщина с ранениями, не угрожающими жизни. Уже в больнице оба мужчины погибли. Одного из них опознали как 21-летнего Джаванте Смарта, который выступал под сценическим псевдонимом Смоук Дог.

Согласно версии полиции, молодые люди оказались в центре вооруженного конфликта между бандами.

Мэр города Джон Тори выразил соболезнования близким погибшим, а также был очень недоволен тем, что в обычно спокойном городе в последнее время участились случаи перестрелок.

«Наш город всегда был безопасным, и нам важно сохранить его таким, — приводит слова политика Global News. — Эти люди [участники перестрелки], как правило, освобождены под залог и уже давно этим занимаются. Они связаны с уличными бандами, которые представляют опасность на улице.

Полиция Торонто пока не располагает подробной информацией о предполагаемых преступниках кроме того, что в перестрелке участвовали люди в черном фургоне и белом легковом автомобиле.

Смоук Дог был участником рэп-группировки Halal Gang, записал популярный ремикс песни «Trap House» вместе с рэпером Френч Монтаной , а также в прошлом году выступал в совместном туре со своим знаменитым соотечественником Дрейком.

Узнав о трагических новостях, Дрейк принес свои соболезнования близким коллеги.

«В последнее время от нас ушло столько талантливых душ, — написал Дрейк в твиттере. — Я бы хотел, чтобы в мой город пришел мир. Так много талантов ушло, и мы никогда не узнаем, чего бы они добились в будущем. Покойся с миром, Смоук».

Дрейк напомнил о том, что в последнее время участились убийства молодых рэперов, правда, в Канаде это случилось впервые.

18 июня в окрестностях Майами , штат Флорида, был убит 20-летний рэпер XXXTentacion.

Согласно отчету местной полиции, музыкант выходил из магазина примерно в 60 км к северу от Майами, где выбирал себе мотоцикл. Он направлялся в свой автомобиль, когда к нему подошли двое неизвестных темнокожих.

Один из них выстрелил в рэпера. На лице стрелка была маска красного цвета, оба были одеты в толстовки. Согласно показаниям свидетелей, преступники забрали из машины XXXTentacion сумку Louis Vuitton и скрылись на черном автомобиле Dodge «Journey» с тонировкой. Прибывшая на место преступления «скорая помощь» забрала рэпера в госпиталь в состоянии комы. Уже в больнице врачи объявили о смерти музыканта.

Три дня спустя полиция Майами задержала подозреваемого по делу рэпера. Им оказался 22-летний Дедрик Девоншэй Уильямс.

Уильямсу предъявили обвинение в убийстве первой степени. Он содержится в месте предварительного заключения без права на освобождение под залог.

Настоящее имя XXXTentacion — Джасей Дуэйн Онфрой. Он родился в городке Плантейшн , штат Флорида. Короткая, но успешная карьера Онфроя была очень противоречивой. В момент гибели рэпер находился в ожидании суда. Он был обвинен в общей сложности в 15 нарушениях закона, включая домашнее насилие, избиение своей беременной подруги, запугивание свидетелей. Первое слушание в суде должно было произойти 26 июня.

Несмотря на постоянные проблемы с законом и статус обвиняемого, основной версией полиции остается убийство в результате ограбления. Органы правопорядка не связывают трагичный случай с той жизнью, которую вел XXXTentacion.

Буквально через несколько часов после смерти XXXTentacion в Кливлендне, штат Огайо, произошло второе убийство рэпера. Жертвой стал 21-летний Джимми Уопо.

Неизвестные выстрелили в музыканта и его спутника, когда он был за рулем своего автомобиля Mazda и остановился на перекрестке. Смерть Джимми Уопо, настоящее имя которого Трэвон Смарт, уже подтвердил его агент Тейлор Мэглин. У погибшего осталась трехлетняя дочь. Известно, что ранее Уопо уже подвергался нападениям — прессе он признавался, что у него есть два огнестрельных ранения.