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Курды ликвидировали главного финансиста ИГ
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Курдское ополчение заявило о ликвидации главного «финансиста» ИГ в Ираке 

ТАСС 2 июля 2018
Фото: Reuters
Курдские военизированные формирования "пешмерга" при поддержке возглавляемой США коалиции уничтожили главного "финансиста" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке. Об этом сообщил в понедельник телеканал Rudaw.
По словам командующего силами ополчения "пешмерга" в Махмуре Сирвана Барзани, "в результате совместной операции удалось ликвидировать трех полевых командиров ИГ, в том числе боевика Абу Убейду, отвечавшего за финансирование группировки". Террористы укрывались в горном районе близ Махмура, уточнил Барзани.
Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ, однако позднее неоднократно повторял, что угроза терроризма по-прежнему сохраняется.
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