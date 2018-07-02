Курды ликвидировали главного финансиста ИГ

Курдское ополчение заявило о ликвидации главного «финансиста» ИГ в Ираке

По словам командующего силами ополчения "пешмерга" в Махмуре Сирвана Барзани, "в результате совместной операции удалось ликвидировать трех полевых командиров ИГ, в том числе боевика Абу Убейду, отвечавшего за финансирование группировки". Террористы укрывались в горном районе близ Махмура, уточнил Барзани.