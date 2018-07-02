В вылетевшем из Москвы Boeing-777 произошла ЧС

Летевший из Москвы в Худжанд пассажирский самолет вернулся в Домодедово

Самолет, вылетевший из Москвы в Худжанд (Таджикистан) в понедельник и сделавший несколько кругов над Подмосковьем, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала Flightradar24.com.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что решение об экстренной посадке было принято после возникших на борту технических неполадок.

"Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке после взлета из Домодедово", — сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло на сайте Домодедово, самолет Boeing 737-300 авиакомпании Tajik Air вылетел в 01:03 мск. По данным портала, борт развернулся в районе Рязанской области и полетел обратно в направлении Москвы, после чего начал кружить над юго-востоком Московской области, постепенно смещаясь в северном направлении.

На карте Flightradar24.com самолет был отмечен красным цветом — так на этом портале обозначаются воздушные суда, на борту которых объявлена чрезвычайная ситуация.

Комментарием Tajik Air ТАСС пока не располагает.