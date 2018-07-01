Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление

38-летний Алексей Хуторянин, который в воскресенье захватил заложницу в магазине «Дикси» на Большой Академической улице в Москве , дал первые показания. Видео выложил телеграм-канал Mash.

Мужчина сообщил, что он алкоголик и пытается бросить пить с помощью адреналина.

«Я бежал от преследователей. Не знаю, кто преследовал. Наверное, активисты какие. Я до этого пытался слезть с алкоголя при помощи адреналина, потому что мне на работу надо было устраиваться», — заявил он.

В столице возбуждено уголовное дело о захвате заложника в супермаркете. Ранее судимый мужчина, напавший с ножом на женщину в магазине, задержан. Он находился в состоянии опьянения.



С задержанным работают следователи СК России, проводится опрос очевидцев. Пострадавшая в больнице pic.twitter.com/voKZeMO498— Следственный комитет (@sledcom_rf) 1 июля 2018 г.

Во время штурма он несильно пострадал. Девушка, которую он взял в заложницы, зовут Алексеева Анна , ей 26 лет. Она была госпитализирована с резаными травмами кистей и предплечья, ушибами.

Мужчина, как сообщает паблик, был судим. Ранее стало известно, что в Северном административном округе столицы мужчина приставил к горлу продавца в супермаркете нож и потребовал 300 тысяч рублей. Он также настаивал, чтобы на место приехали силовики. По другой версии, нетрезвый мужчина украл что-то с полок магазина, а когда заметившие это сотрудники «Дикси» попытались его остановить, набросился на них с ножом, ранив одну из женщин.

В итоге в результате шторма заложницу удалось освободить.