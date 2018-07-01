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Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
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Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: кадр из видео
38-летний Алексей Хуторянин, который в воскресенье захватил заложницу в магазине «Дикси» на Большой Академической улице в Москве, дал первые показания. Видео выложил телеграм-канал Mash.
Мужчина сообщил, что он алкоголик и пытается бросить пить с помощью адреналина.
>> Появились подробности захвата заложников в Москве
«Я бежал от преследователей. Не знаю, кто преследовал. Наверное, активисты какие. Я до этого пытался слезть с алкоголя при помощи адреналина, потому что мне на работу надо было устраиваться», — заявил он.
Во время штурма он несильно пострадал. Девушка, которую он взял в заложницы, зовут Алексеева Анна, ей 26 лет. Она была госпитализирована с резаными травмами кистей и предплечья, ушибами.
Мужчина, как сообщает паблик, был судим. Ранее стало известно, что в Северном административном округе столицы мужчина приставил к горлу продавца в супермаркете нож и потребовал 300 тысяч рублей. Он также настаивал, чтобы на место приехали силовики. По другой версии, нетрезвый мужчина украл что-то с полок магазина, а когда заметившие это сотрудники «Дикси» попытались его остановить, набросился на них с ножом, ранив одну из женщин.
В итоге в результате шторма заложницу удалось освободить.
Комментарии12  Ещё 2 источника 
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