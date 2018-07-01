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Убит еще один рэпер
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Убит еще один рэпер 

Рамблер 49 минут назад
Фото: 878 Dream Team
Во время перестрелки в канадском Торонто погиб 21-летний рэпер Smoke, сообщает журнал Now. Об этом заявили его друзья.
Пока полиция не подтвердила его смерть. Друзья рэпера сообщили о своих переживаниях по этому его потери и выразили соболезнования в связи с его кончиной.
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«Худший день в моей жизни, Смоки ушел, пусть мои молитвы дойдут до него в раю», — написал его друг Mustafa The Poet (Мустафа-поэт) в Twitter.
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Накануне около 20.00 по местному времени (3.00 мск, воскресенье) в Торонто произошла перестрелка. Двое мужчин и одна женщина получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу, позднее один из пострадавших скончался.
Комментарии11  Ещё 4 источника 
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