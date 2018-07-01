Убит еще один рэпер 

Во время перестрелки в канадском Торонто погиб 21-летний рэпер Smoke, сообщает журнал Now. Об этом заявили его друзья.
Пока полиция не подтвердила его смерть. Друзья рэпера сообщили о своих переживаниях по этому его потери и выразили соболезнования в связи с его кончиной.
«Худший день в моей жизни, Смоки ушел, пусть мои молитвы дойдут до него в раю», — написал его друг Mustafa The Poet (Мустафа-поэт) в Twitter.
Накануне около 20.00 по местному времени (3.00 мск, воскресенье) в Торонто произошла перестрелка. Двое мужчин и одна женщина получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу, позднее один из пострадавших скончался.