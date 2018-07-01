Семья из 11 человек загадочным образом погибла в Индии

Их нашли мертвыми в своей квартире в Нью-Дели

Семья из 11 человек обнаружена мертвой в своей квартире в столице Индии Нью-Дели. Обстоятельства их смерти представляются загадочными для полиции.

Тела обнаружил сосед погибших. Он увидел, что дверь в квартиру распахнута и решил проверить, все ли в порядке. Внутри он обнаружил людей без сознания и вызвал полицию. Правоохранители увезли всех в госпиталь, где медики констатировали смерть. Среди погибших — четыре мужчины, три женщины и четыре девочки.

Известно, что глава семьи был предпринимателем. Он владел магазином и молочным цехом. Правоохранители пытаются выяснить, было ли это массовым самоубийством, либо же смерть носит криминальный характер, сообщает газета Hindustan Times.