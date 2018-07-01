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Семья из 11 человек загадочным образом погибла в Индии
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Семья из 11 человек загадочным образом погибла в Индии 

News.ru 1 июля 2018
Фото: РИА Новости
Их нашли мертвыми в своей квартире в Нью-Дели
Семья из 11 человек обнаружена мертвой в своей квартире в столице Индии Нью-Дели. Обстоятельства их смерти представляются загадочными для полиции.
Тела обнаружил сосед погибших. Он увидел, что дверь в квартиру распахнута и решил проверить, все ли в порядке. Внутри он обнаружил людей без сознания и вызвал полицию. Правоохранители увезли всех в госпиталь, где медики констатировали смерть. Среди погибших — четыре мужчины, три женщины и четыре девочки.
Известно, что глава семьи был предпринимателем. Он владел магазином и молочным цехом. Правоохранители пытаются выяснить, было ли это массовым самоубийством, либо же смерть носит криминальный характер, сообщает газета Hindustan Times.
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