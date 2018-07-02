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В Мексике убили еще одного мэра
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В Мексике убили еще одного мэра сразу после выборов 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: © AP Photo / Gustavo Aguado
Мэр города Текалитлан в мексиканском штате Халиско был убит утром в понедельник, сразу после окончания всеобщих выборов в латиноамериканской стране, сообщает прокуратура штата.
По данным ведомства, Виктор Диас был расстрелян неизвестными бандитами в своей машине. Находившаяся с ним в салоне женщина была ранена и доставлена в госпиталь.
По последним данным, только в предвыборной кампании перед прошедшими в воскресенье всеобщими выборами в Мексике были убиты более 130 политиков. Из них 28 готовились стать кандидатами на выборные должности, еще 14 уже были зарегистрированы.
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