В Мексике убили еще одного мэра

Мэр города Текалитлан в мексиканском штате Халиско был убит утром в понедельник, сразу после окончания всеобщих выборов в латиноамериканской стране, сообщает прокуратура штата.
По данным ведомства, Виктор Диас был расстрелян неизвестными бандитами в своей машине. Находившаяся с ним в салоне женщина была ранена и доставлена в госпиталь.
По последним данным, только в предвыборной кампании перед прошедшими в воскресенье всеобщими выборами в Мексике были убиты более 130 политиков. Из них 28 готовились стать кандидатами на выборные должности, еще 14 уже были зарегистрированы.