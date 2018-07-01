Российские туристы пострадали в Грузии

Российские туристы пострадали в аварии в Грузии

Шесть туристов из России получили повреждения различной степени тяжести в воскресенье в результате аварии автобуса, направлявшегося на восток страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На Гомборском перевале автобус сорвался в овраг, туристы доставлены в больницу города Телави. На месте мобилизованы спасатели и врачи. МВД ведет расследование инцидента.

В прошлом году Грузию посетили 1 млн 400 тыс. россиян, между двумя странами при этом нет дипломатических отношений после войны 2008 года.