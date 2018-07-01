В магазине в Москве захватили заложников

В Москве в Северном административном округе мужчина напал с ножом на сотрудницу магазина "Дикси", после чего взял в заложники нескольких человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошел в магазине, расположенном на Большой Академической улице. Сообщается о нескольких пострадавших.
Мужчина приставил к горлу продавца нож и потребовал 300 тысяч рублей. Он также настаивал, чтобы на место приехали силовики.
Других подробностей пока не сообщается. На месте находятся оперативники.