В магазине в Москве захватили заложников

Силовики оцепили московский магазин с мужчиной с ножом

Москве в Северном административном округе мужчина напал с ножом на сотрудницу магазина "Дикси" , после чего взял в заложники нескольких человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошел в магазине, расположенном на Большой Академической улице. Сообщается о нескольких пострадавших.

Мужчина приставил к горлу продавца нож и потребовал 300 тысяч рублей. Он также настаивал, чтобы на место приехали силовики.

Других подробностей пока не сообщается. На месте находятся оперативники.