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В магазине в Москве захватили заложников
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Силовики оцепили московский магазин с мужчиной с ножом 

Рамблер 50 минут назад
Фото: ТАСС
В Москве в Северном административном округе мужчина напал с ножом на сотрудницу магазина "Дикси", после чего взял в заложники нескольких человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошел в магазине, расположенном на Большой Академической улице. Сообщается о нескольких пострадавших.
Мужчина приставил к горлу продавца нож и потребовал 300 тысяч рублей. Он также настаивал, чтобы на место приехали силовики.
Других подробностей пока не сообщается. На месте находятся оперативники.
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