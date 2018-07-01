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Акула утащила пытавшуюся ее покормить женщину
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Акула утащила пытавшуюся ее покормить женщину 

Рамблер 1 час назад
В Сеть попало видео, где акула вцепляется в женщину, которая пыталась ее покормить.
34-летняя австралийка Мелисса Бриннинг путешествовала на яхте друзей. Увидев в воде акулу, она решила подружиться с ней и протянула ей рыбу. Одна та не оценила ее порыва и, вылетев из воды, схватила женщину за руку и потащила за собой, сообщает австралийское издание Perta.
На ужасающем видео, который снял один из знакомых женщины, который тоже не ожидал, чем закончится кормление хищницы, Бриннинг кричит, когда акула вырывается из воды и буквально пытается перемолоть ей руку.
«Я была уверена, что от моей руки ничего не останется, однако она чудом уцелела, пострадал лишь палец, но также цел. Но в тот момент я думала, все, я потеряла палец», — рассказала женщина.
Ее друзья и экипаж яхты успокоили ее, сказав, что ее палец не перекушен, и речь идет всего лишь о ране. Поскольку это был только третий день ее двухнедельного отпуска, о котором она долго мечтала, Бриннинг решила продолжить путешествие, надеясь, что ее рука заживет и без помощи медиков. Но когда она вернулась на берег, то направилась прямо к врачам, и рентгеновские снимки показали, помимо инфицированной раны, у нее перелом и разорванная связка. Врачи сделали все, чтобы справиться с инфекцией. Женщина также принимала антибиотики.
Тем не менее она считает, что ей крупно повезло. Она уверена, что инцидент с укусом акулы был «полностью ее ошибкой».
«Это вовсе не вина акулы, но все могло быть намного хуже», — сказала она.
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