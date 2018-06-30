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ВСУ обстреляли поселок на территории ЛНР
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Киевские силовики в преддверии перемирия обстреляли ЛНР 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Украинские силовики за несколько часов до наступления в Донбассе очередного режима тишины обстреляли поселок городского типа Донецкий. Об этом заявил официальный представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
"ВСУ цинично в преддверии наступления "Урожайного перемирия" ведут огонь по населенному пункту Донецкий, — приводит его слова Луганскинформцентр. — В результате обстрела в 18:50 из 120 мм миномета, БМП-1, АГС и стрелкового оружия с направления населенного пункта Новотошковское, по предварительной информации, загорелись летняя кухня и гараж по улице Криничная".
Режим прекращения огня, согласованный 27 июня на встрече Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вступает в силу в 00:01 по киевскому времени 1 июля.
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