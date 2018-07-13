Наводнение в Японии привело к гибели 204 человек

Число жертв наводнения в юго-западных и центральных районах Японии возросло до 204 человек, официально числятся пропавшими без вести 23 гражданина, но при этом не удается подтвердить местонахождение и безопасность еще 54, такие данные правительства на пресс-конференции в Токио обнародовал генеральный секретарь Ёсихидэ Суга.

Ранее сообщалось о 200 погибших.

"Погибли 204 человека, (официально — ред.) пропавшими без вести числятся 28 человек. Безопасность и местонахождение еще 54 человек, преимущественно из префектуры Хиросима, не удается подтвердить" — сказал генеральный секретарь.

Кроме того, он сообщил, что на заседании правительства в пятницу было решено выделить субсидии пострадавшим 58 населенным пунктам в 10 префектурах (всего в Японии 47 префектур) в размере 35 миллиардов иен (около 350 миллионов долларов). Сейчас на месте бедствия работают 73 тысячи сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны (на нее в Японии возложены также и функции службы спасения).

Сейчас в пострадавших районах более 5000 человек находятся на эвакуационных пунктах. Без воды по-прежнему остаются более 200 тысяч домохозяйств. На месте работают также 5,5 тысяч волонтеров.

В конце прошлой недели ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии, что привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.