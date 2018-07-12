Наводнение в Японии привело к гибели 195 человек 

В результате наводнения в юго-западных и центральных районах Японии погибли 195 человек, еще четыре человека находятся в критическом состоянии, официально числятся пропавшими без вести 23 человека, но при этом есть еще несколько десятков человек, чью безопасность и местонахождение пока не удается подтвердить, заявил генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга.
"Согласно данным на этот час, погибли 195 человек, в состоянии остановки сердца и легких находятся 4 человека, пропавшими без вести (официально — ред.) числятся 23 человека. Поступили сообщения о том, что не удается подтвердить безопасность (и местонахождение — ред.) 42 человек в префектуре Хиросима, кроме этого есть еще 52 подобных сообщения, но пока нет данных, о каком числе людей идет речь", — привел Суга последние данные правительства на пресс-конференции в Токио.
Он пояснил также, что сейчас на месте бедствия сейчас работают 73 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны (на нее в Японии возложены также и функции службы спасения), задействованы 80 вертолетов. Генеральный секретарь сказал также, что в пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь совершит поездку в пострадавшие районы.